Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Nil Sokak'ta faaliyeterini sürdüren mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine birden fazla itfaiye ekibi yollandı. Ekipler alevlere müdahale ederek, diğer 2 kata sıçramasını engelleyip 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu 3 katlı işyerinin 2. katında hasar meydana geldi.