GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 14:53

Mobilya fabrikası yangınında tavan çöktü: 1'i itfaiye eri 4 kişi öldü!

Mersin'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında tavanın çökmesi nedeniyle bir itfaiye eri öldü. Kayıp olduğu sanılan dört işçiden üçünün cesetleri bulundu. Diğer kayıp için arama çalışmaları devam ettiriliyor.

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 14:53
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mobilya fabrikası yangınında tavan çöktü: 1'i itfaiye eri 4 kişi öldü!
TAKİP ETTAKİP ET


Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir mobilya fabrikasında yan yana bulunan iki atölyeye sıçrayan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden 30 yaşındaki itfaiye erlerinden Nazmi Çelikkaya'nın tavanının çökmesi sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıp olduğu sanılan dört işçiden üçünün cesetleri bulundu. Diğer kayıp işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

Mobilya fabrikası yangından tavan çöktü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Edinilen bilgiye göre, dün gece Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasının yandığı bilgisi paylaşıldı. Alevler, fabrikaya bitişik iki atölyeye birden sıçradı ve büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleyi başlatırken fabrikanın bir anda tavanının çöktüğü bildirildi.

Mobilya fabrikası yangından tavan çöktü

Tavanın çökmesinin hemen ardından enkaz altında birilerinin olduğu bildirildiğinde yerel bir ekip devreye girdi. Ekipleri, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedenini enkaz altından çıkardılar. Çelikkaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Mobilya fabrikası yangından tavan çöktü

Ekip, yangın mahallinde çalışmaya devam etti ve kayıp olduğu bildirilen dört işçiyle temasa geçti. Üç işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken kısa bir süre sonra işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp olan bir işçinin cesedine ulaşılamaması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ