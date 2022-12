Moda programıyla tanınan Aygün Aydın’dan şoke eden açıklama

İtirafları sürekli gündemde







Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı çalkantılı aşkıyla uzun süre gündemde kalan Aygün Aydın’dan şoke eden bir iddia geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile geçtiğimiz gece yarısı kaçırıldığını söyleyen Aygün Aydın ağlayarak paylaştığı video ile kısa sürede sosyal medyanın konusu oldu.Moda programıyla kameralarla tanışan ve ardından oyunculuk yapmaya başlayan Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı ile olan mesajlarını ifşa etmiş uzun süre yaşadıkları mahkemeye kadar taşınan olaylarla gündemde kalmıştı, ardından yaptığı eskortluk itirafıda uzun süre sosyal medyanın gündeminde konu olmuştu. Bu sefer ki itiraf kan dondurdu.Dün gece saatlerinde eğlendiği mekandan evine gitmek için ayrılmak isteyen Aygün Aydın mekanda tanıştığı bir kişinin kendisini eve bırakmayı teklif ettiğini ve ardından bindiği taksiyi sıkıştırdıklarını, taksiden inip yola doğru koştuğunu ve iki kişininde kendisini an be an takip ettiğini çektiği videolar ile ifşa etti. Sıkıştırıldığı taksiden inip koşarak kaçmaya çalışan Aygün Aydın’a yoldan geçen Cihan isimli bir şahıs yardım etti. Yaşadıklarını anbean ağlayarak sosyal medya hesabından ‘kaçırıldım’ diyerek paylaştı.