MAGAZİN
21 Mart 2023 - 15:03

Moda yarışmasından sonra cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün o görüntüsü hayrete düşürdü: Sakal detayı...

Cinsiyet değiştirme haberleriyle gündeme gelen eski yarışmacının son hali herkesi şaşırttı! Neslihan Doğrusöz ismiyle geçtiğimiz yıllarda bir yarışmaya katılarak tanınmış ve çok zaman geçmeden cinsiyet değiştirme ameliyatına girerek gündemi epey bir meşgul etmişti! Doğrusöz’ün yaptığı son paylaşım ise yine gündemi sarstı! Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
21 Mart 2023 - 15:03
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Moda yarışmasından sonra cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün o görüntüsü hayrete düşürdü: Sakal detayı...
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Bir zamanların en fazla konuşulan İşte Benim Stilim isimli yarışmanın öne çıkan simalarından Neslihan Doğrusöz cinsiyetini değiştirmesinin ardından adını Doruk olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

doruk doğrusöz



"Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. "

"Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" ifadeleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran popüler isim cinsiyet ameliyatı olmasının ardından tarzıyla dikkatleri topluyor.

Paylaşımlarında epey ilgi gören Doruk Doğrusöz’ün sakal bırakması dikkatleri çekti.

doruk doğrusöz

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

"Az saç sakal kes abi. Sana kısa yakışıyor" yorumlarını yapan hayranlarını dinlemeyen yarışmacı son halini takipçilerine sundu.

Uzatmış olduğu sakallarıyla takipçilerini ikiye bölen Doğrusöz’ün bu imajını beğenenler ve beğenmeyenler yorumlarını esirgemedi.

İşte ünlü ismin son hali...

doruk doğrusöz

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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