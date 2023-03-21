Moda yarışmasından sonra cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün o görüntüsü hayrete düşürdü: Sakal detayı...













TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir zamanların en fazla konuşulan İşte Benim Stilim isimli yarışmanın öne çıkan simalarından Neslihan Doğrusöz cinsiyetini değiştirmesinin ardından adını Doruk olarak değiştirdiğini açıklamıştı."Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. " "Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" ifadeleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran popüler isim cinsiyet ameliyatı olmasının ardından tarzıyla dikkatleri topluyor. Paylaşımlarında epey ilgi gören Doruk Doğrusöz’ün sakal bırakması dikkatleri çekti."Az saç sakal kes abi. Sana kısa yakışıyor" yorumlarını yapan hayranlarını dinlemeyen yarışmacı son halini takipçilerine sundu. Uzatmış olduğu sakallarıyla takipçilerini ikiye bölen Doğrusöz’ün bu imajını beğenenler ve beğenmeyenler yorumlarını esirgemedi. İşte ünlü ismin son hali...