YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:31

Modacı Dalmış: "Bu Sonbaharda Kristaller Ve Süslemeler Moda"

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, 2022 yılının sonbaharında kristaller ve süslemelerin moda olacağını söyledi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:31
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Modacı Dalmış: “Bu Sonbaharda Kristaller Ve Süslemeler Moda”



Sonbaharın kendine özgü bir dokuya mevcut olduğunu vurgusunu yapan Dalmış, bu sonbaharda zarafetin baş tacı olduğunu vurguladı. New York ve Paris'te düzenlenen moda haftalarına öne çıkan modacı Dalmış, özellikle çekici silüetlerle farklı baskıların bu sonbaharda moda olduğunu bildirdi. Kim Kardashian'ın giymiş olduğu Balenciaga tulumunun sonbahara damga vuracağını vurgusunu yapan Dalmış bu yılın rahatlığın ön planda yer aldığı bir sezon olacağını söyledi. 2022 sonbaharında kristal ve süsmelerin çok güçlü bir etkiye sahip olacağını bildiren modası Sait Dalmış yeni dönemde göz alıcı tasarımlarla karşılaşacaklarını aktararak, "Renkler çok daha canlı olacak, etekler de daha mini boyutlarda tasarlanacak. Bu sonbahar daha feminen bir rüzgar esecek. Özellikle 2022 sonbaharında tercih edilen kumaşlar da çeşitlendi. Deriden tutun da akışkan kumaşlara varıncaya kadar son derece farklı doku yeni yayın döneminde karşımıza çıkacak. Transparan kıyafet tercihleri de bu sonbaharda önde. Tasarımcıların şaşırtıcı koleksiyonlarla moda dünyasının karşısına çıkıyor olması çok daha heyecan uyandırıcı tasarımların oluşmasını mümkün hale getiriyor. Bu sonbahar deri elbiselerin yanı sıra gotik tasarımların da göz tasarımlar arasında yer aldıkları biliniyor. Özellikle vücudu ipince bir deri gibi saracak olan elbiselerin son günlerde daha ön planda yer aldıklarını ifade edebiliyoruz. Bu da sıra dışı koleksiyonlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor. 2022 sonbahar trendleri gündeme geldiği zaman daha sık asimetrik kesimler karşımıza geliyor. Esasında bu sonbaharda hemen herkesin hoşuna gidecek ve hemen her beden tipine uygun olabilecek deri elbiselerin yükselişte olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Sonbaharın moda açısından hareketli geçecek. Yeni trendlerde rahatlık ve göz alıcılık ön planda olacak” dedi.



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