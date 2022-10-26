MAGAZİN
26 Ekim 2022 - 02:37

Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabı çalındı. Ünlü ismin kullanıcı adını değiştirdiler. Gülşah Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

MAGAZİN
26 Ekim 2022 - 02:37
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Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı


Ünlülerin modacısı ve Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabında gördüğü görüntü karşısında şoke oldu. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Saraçoğlu’nun Instagram hesabı çalındı. Ünlü ismin kullanıcı adını öyle bir şey yaptılar ki takipçileri resmen şaşkına döndü.

Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabı çalındı!

Magazin gündeminde ara ara ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının çalındığına şahit oluyoruz. Bu kez de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabı çalındı.



Doya Doya Moda programındaki sivri dilli yorumlarıyla bilinen modacı, sosyal medya hesabından sık sık göndermeler de yapıyor.

Kullanıcı adını değiştirdiler! ….. Gülşah!

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından normal paylaşımlar yapan Gülşah Saraçoğlu, akşam saatlerinde hesabına erişim sorunu yaşadı. Bunun hemen ardından ise hesabını çalan kişiler kullanıcı adını değiştirerek “ metres_gulsah “ yaptı.

Gülşah saraçoğluHesabının çalındığını fark eden Gülşah Saraçoğlu, hesabını geri alarak şu paylaşımı yaptı:

Benim değerli takipçilerim. Ben çekimdeyken hesabın hacklenip kullanıcı adım değiştirilmiştir. Harika @mekjoy ekibi tarafından hesabım kurtarılmıştır. Kısa bir zaman sonra da kullanıcı adım eskisi gibi hesabımda yer alacaktır.

Değerli avukatım tarafından gecenin bu saatinde suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili kişi tespit edilmiştir. Gereği yapılacaktır “ ifadelerini kullandı.

Gülşah saraçoğlu

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Gülşah Saraçoğlu kimdir, hesabı neden çalındı?

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında doğmuştur. Moda sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, ilk çalışmalarını Hande Yener ve Nükhet Duru için yapmıştır. Dilek Hanif’in asistanı olarak sektöre giren isim, Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Demet Akalın ve Sibel Can gibi isimleri giydirmiştir.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile televizyon programı yapmıştır. Selçuk Yentur ile 2010 yılında evlenmiş ve 2 yıl süren evliliğinin ardından 2012 yılında boşanmıştır. 2014 yılında Selçuk Yentur ile yeniden evlendikten sonra 2015’te boşanmıştır. 2018 yılında da aynı isim ile yeniden nişanlanmıştır. Gülşah Sraçoğlu’nun 11 yaşında Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı yarışma programında jüri üyeliği yapıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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