Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı

Ünlülerin modacısı ve Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabında gördüğü görüntü karşısında şoke oldu. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Saraçoğlu’nun Instagram hesabı çalındı. Ünlü ismin kullanıcı adını öyle bir şey yaptılar ki takipçileri resmen şaşkına döndü.
Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabı çalındı!Magazin gündeminde ara ara ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının çalındığına şahit oluyoruz. Bu kez de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabı çalındı.
Doya Doya Moda programındaki sivri dilli yorumlarıyla bilinen modacı, sosyal medya hesabından sık sık göndermeler de yapıyor.
Kullanıcı adını değiştirdiler! ….. Gülşah!Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından normal paylaşımlar yapan Gülşah Saraçoğlu, akşam saatlerinde hesabına erişim sorunu yaşadı. Bunun hemen ardından ise hesabını çalan kişiler kullanıcı adını değiştirerek “ metres_gulsah “ yaptı. Hesabının çalındığını fark eden Gülşah Saraçoğlu, hesabını geri alarak şu paylaşımı yaptı: Benim değerli takipçilerim. Ben çekimdeyken hesabın hacklenip kullanıcı adım değiştirilmiştir. Harika @mekjoy ekibi tarafından hesabım kurtarılmıştır. Kısa bir zaman sonra da kullanıcı adım eskisi gibi hesabımda yer alacaktır. Değerli avukatım tarafından gecenin bu saatinde suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili kişi tespit edilmiştir. Gereği yapılacaktır “ ifadelerini kullandı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.