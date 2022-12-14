BİLİM
14 Aralık 2022 - 13:45

Moderna'dan kanserin sonunu getiren açıklama: Covid-19'u bitiren mRNA aşıları çağın vebasını yok etti!

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 ile ilgili verilen mücadelede önemli ilerleme kaydedilirken, çağın vebası olarak tanımlanan kanserle ilgili müjde değerini taşıyan bir haber ilaç firması Moderna'dan geldi. Koronavirüs salgına karşı üretilen aşıda kullanılan mRNA teknolojisi ile kanser hücrelerini öldürmeyi başardığını açıklayan ABD'li şirket, bu aşının aynı zamanda hastalığın tekrarlama riskini de yüzde 44 oranında azaldığını iddia etti.

BİLİM
14 Aralık 2022 - 13:45
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Moderna'dan kanserin sonunu getiren açıklama: Covid-19'u bitiren mRNA aşıları çağın vebasını yok etti!


Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, koronavirüs aşılarının üretimlerinde kullandıkları mRNA teknolojisi ile kanser hücrelerini öldürmeyi başardıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aşının cilt kanserinin etkeni olan melanomaya karşı etkili sonuçlar verdiği söylendi.

KANSER RİSKİNDE YÜZDE 44 AZALTMA

Merck'in geliştirdiği Keytruda adlı ilacın Moderna'nın aşısı ile birlikte kullanımında ölümcül olarak tanımlanan cilt kanserinde ölüm veya hastalığın tekrarlama riskinin sadece Keytruda kullanımına göre yüzde 44 oranında azaldığı bildirildi.



Covid-19'u bitiren mRNA aşıları kanseri yok etti

BORSA DA HİSSELER BİR ANDA YÜKSELDİ

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada, bu sonuçların istatistiksel olarak anlamlı ve klinik olarak önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Verilerin paylaşılmasının ardından Moderna'nın hisseleri yükselirken, mRNA aşısı araştırmaları yapan Türk bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BioNTech'in hisseleri düşüş trendine girdi. Bu çalışma, mRNA aşı teknolojisi ile ilaç uygulamasının bağışıklığı nasıl etkilediğini gösteren ilk çalışma olsa da, yaklaşımın diğer kanser türleri için teknik çıkarımları olduğunu söylüyor.

YAN ETKİSİNDE RİSK SADECE YÜZDE 14.4

Moderna'nın tıbbi geliştirme başkan yardımcısı Paul Burton şunları söyledi: "Bu sonuçlar, kanser tedavisine yeni bir bakış açısı sağlıyor. Üçüncü ve dördüncü evre cilt kanseri olan 157 hastaya bakan bilim adamları, yalnızca Keytru kullanılan koşulları, hem mRNA hem de Keytruda aşılarının kullanıldığı koşullarla karşılaştırdı. Her iki ilaç için bildirilen advers olay oranı yüzde 14.4 iken, tek başına Keytruda ile bildirilen advers olay oranı yüzde 10'dur.

Covid-19'u bitiren mRNA aşıları kanseri yok etti

AŞI NASIL UYGULANACAK?

Aşının uygulanabilmesi için hastalardan alınan tümör örnekleri ve sağlıklı doku örnekleri kişiye özel geliştirilebiliyor. Uzmanlar daha sonra kişiselleştirilmiş kanser aşıları geliştirmek için gen dizilerini, mutant proteinleri ve diğer verileri analiz ediyor. Bu karışımın hastaya enjekte edilmesi sonrasında hastanın hücrelerinde üretim merkezi görevine geçiyor ve kopyalar oluşturuyor. Daha sonrasında ise bağışıklık sistemi tümörün tespitini yaparak yok edebiliyor.

Moderna ayrıca özelleştirilmiş bir aşının sekiz haftada üretilebileceğini söylüyor.

ARAŞTIRMADA HENÜZ İNCELEME YAPILMADI

Uzmanlar söz konusu çalışmanın sadece küçük bir bölümünün kamuoyuna açıklandığını söylediler. İngiltere'de Financial Times'a konuşan uzmanlar, bu çalışmanın sonuçlarının şuan da hakemli bir dergide yayımlanmadığına da dikkat çektiler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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