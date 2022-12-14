Moderna'dan kanserin sonunu getiren açıklama: Covid-19'u bitiren mRNA aşıları çağın vebasını yok etti!







KANSER RİSKİNDE YÜZDE 44 AZALTMA







BORSA DA HİSSELER BİR ANDA YÜKSELDİ

YAN ETKİSİNDE RİSK SADECE YÜZDE 14.4

AŞI NASIL UYGULANACAK?

ARAŞTIRMADA HENÜZ İNCELEME YAPILMADI

Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, koronavirüs aşılarının üretimlerinde kullandıkları mRNA teknolojisi ile kanser hücrelerini öldürmeyi başardıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aşının cilt kanserinin etkeni olan melanomaya karşı etkili sonuçlar verdiği söylendi.Merck'in geliştirdiği Keytruda adlı ilacın Moderna'nın aşısı ile birlikte kullanımında ölümcül olarak tanımlanan cilt kanserinde ölüm veya hastalığın tekrarlama riskinin sadece Keytruda kullanımına göre yüzde 44 oranında azaldığı bildirildi.Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada, bu sonuçların istatistiksel olarak anlamlı ve klinik olarak önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Verilerin paylaşılmasının ardından Moderna'nın hisseleri yükselirken, mRNA aşısı araştırmaları yapan Türk bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BioNTech'in hisseleri düşüş trendine girdi. Bu çalışma, mRNA aşı teknolojisi ile ilaç uygulamasının bağışıklığı nasıl etkilediğini gösteren ilk çalışma olsa da, yaklaşımın diğer kanser türleri için teknik çıkarımları olduğunu söylüyor.Moderna'nın tıbbi geliştirme başkan yardımcısı Paul Burton şunları söyledi: "Bu sonuçlar, kanser tedavisine yeni bir bakış açısı sağlıyor. Üçüncü ve dördüncü evre cilt kanseri olan 157 hastaya bakan bilim adamları, yalnızca Keytru kullanılan koşulları, hem mRNA hem de Keytruda aşılarının kullanıldığı koşullarla karşılaştırdı. Her iki ilaç için bildirilen advers olay oranı yüzde 14.4 iken, tek başına Keytruda ile bildirilen advers olay oranı yüzde 10'dur.Aşının uygulanabilmesi için hastalardan alınan tümör örnekleri ve sağlıklı doku örnekleri kişiye özel geliştirilebiliyor. Uzmanlar daha sonra kişiselleştirilmiş kanser aşıları geliştirmek için gen dizilerini, mutant proteinleri ve diğer verileri analiz ediyor. Bu karışımın hastaya enjekte edilmesi sonrasında hastanın hücrelerinde üretim merkezi görevine geçiyor ve kopyalar oluşturuyor. Daha sonrasında ise bağışıklık sistemi tümörün tespitini yaparak yok edebiliyor. Moderna ayrıca özelleştirilmiş bir aşının sekiz haftada üretilebileceğini söylüyor.Uzmanlar söz konusu çalışmanın sadece küçük bir bölümünün kamuoyuna açıklandığını söylediler. İngiltere'de Financial Times'a konuşan uzmanlar, bu çalışmanın sonuçlarının şuan da hakemli bir dergide yayımlanmadığına da dikkat çektiler.