Montella: 'Kendimizi toparlayıp, önümüzdeki maça gideceğiz'

Adana Demirspor, ligin 6. haftasında evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Maçın tamamında bir hayli gol pozisyonuna girdik. Tek üzüntümüz, bu pozisyonları daha sık gole çeviremememizdi. Böyle bir rakibe karşı, az şut hakkı tanımamız ayrıca sevindirici. Bir hoca olarak futbolcularımı kalben tebrik etmek istiyorum. Böyle bir rakibe karşı skor 2-2'ye geldiğinde, psikolojik şeklinde de kaybetmek daha kolay oluyor. Ama takımım sonuna kadar inançlı bir şekilde mücadelesine devam etti ve bu maçı galibiyetle kapattı. Bu maçı kazanamasaydık, gerçekten çok üzülürdük. En zor maç; bir sonraki maçımız. Psikolojik olarak son derece enerji sarf ettiğimiz bir maçı geride bıraktık. Kendimizi toparlayıp, önümüzdeki maça gideceğiz” şeklinde konuştu.