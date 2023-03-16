GÜNDEM
16 Mart 2023 - 13:28

Moralleri alt üst eden açıklama! Cep telefonları o saatler arasında kullanılamayacak: Hemen bakmanız gerekiyor!

Cep telefonlarını sık sık kullananlara kötü haber geldi. BTHK, 4G/4.5G sistemine geçiş yapılırken bu süre içerisinde ki hazırlıklar nedeniyle cep telefonlarının hatlarında kesinti olacağı bilgisi verildi. 15 Mart tarihiyle beraber yaklaşık 5 saat boyunca kesinti yaşanacak.

GÜNDEM
16 Mart 2023 - 13:28
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Moralleri alt üst eden açıklama! Cep telefonları o saatler arasında kullanılamayacak: Hemen bakmanız gerekiyor!
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Cep telefonlarının 5 saat çalışamayacağı kötü haberi verildi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm mobil hatlarının üzerinde yapılacak geçişlerden ötürü kesintilerin yapılacağı bilgisi verildi. Kurum tarafından yapılan açıklamalar kullanıcılar üzerinden haber verildi.

Cep telefonu kesintileri



BTHK'dan gelen açıklamalarla beraber bilgilendirme metni yayınlandı. 45/4.5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkemizde hayat bulmasıyla beraber teknik çalışmalardan ötürü kiralanan frekans kanallarında değişimler yapıldı. 15 Mart 2023 tarihi 00:30-06:00 saatleri arasında bölge bölge frekans kanallarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen tarihler aralığında aynı zamanda mobil haberleşme olan cep telefonlarıyla beraber POZ cihazları ve araç takip cihazları da aynı şekilde kesintiye uğrayacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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