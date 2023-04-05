Morgan Stanley, seçimden sonra dolar/TL gidişatını yorumladı!













SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAZANIRSA..

SEÇİMİ MİLLET İTTİFAKI KAZANIRSA..

Morgan Stanley ekonomistleri ve stratejistleri, seçim öncesinde USD/TL'de sert bir düzeltme beklemiyorlardı, ancak kısa vadede risklerin yükseliş eğiliminde olduğunu değerlendirdiler. Bloomberg HT News'in haberine göre ajans, 14 Mayıs seçimlerini hangi parti kazanırsa kazansın öncelik olarak döviz kurunun yükseleceğini tahmin etti. Alina Slyusarchuk ve James K. Lord'un yanı sıra Hande Küçük gibi ekonomistler ve stratejistlerin yayınladığı 5 Nisan raporunda; "Türk Lirası'nı seçime kadar göreli olarak dengede tutma yönündeki güçlü eğilim dikkate alındığında, yerel halkın döviz işlemlerine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırmasını ve TCMB'nin Türk Lirası lehine daha güçlü tedbirler uygulamasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Raporda, Cumhur İttifakı’nın seçimi kazandığı senaryoda, düşük faiz politikasının devam edeceği ve alternatif enstrümanlar ve bankacılık sektörünün düzenlemesi ile finansal koşulların yanı sıra piyasa faiz oranlarının da belirlenmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu senaryoya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Rusya ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) bölgesel ortaklardan gelen şartlı nakit akışları, rezerv yönetimi ve yönetim tedbirleri nedeniyle ilk kur ayarlamaları sınırlı kalsa da, olumlu olarak dolar/TL'nin son çeyrekte sert bir düzeltme yapmasını bekliyoruz. Bu, politika faiz oranlarının kısmen tersine çevrilmesine neden olabilir, ancak yeni bir makroekonomik politika çerçevesi yürürlüğe girene kadar muhtemelen 2024'te daha yüksek enflasyona ve bir durgunluğa yol açacaktır."Millet İttifakı seçimi kazanırsa, raporda “ilk başta faiz oranını %30-35'e çıkarmak ve artışın devam edeceğinin sinyalini vermek güvenilirlik açısından makul görünüyor” deniliyor. Raporda durumla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Reel kurun başlangıç ??seviyesi ve ödemeler dengesinden gelen baskı, muhalefetin zafer senaryosunda dolar/TL'de bir ilk değerlenme olabileceğine işaret ediyor. 2024'teki önemli deflasyon nedeniyle üç çeyreklik düşüşün ardından 2024'ün ikinci yarısı sonrası hızlı bir toparlanış bekliyoruz. Tahvil getirilerinin cazi hale gelmesine kadar yabancı sermaye girişlerinin güçlü bir şekilde geri dönmesi pek olası değil."