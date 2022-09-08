Kaza, 3 Eylül Pazar günü öğlen saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hareket halindeki motokurye, hatalı dönüş yapan polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden yere düşen motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı ise kameraya yansıdı.
YAŞAM
08 Eylül 2022 - 11:44
Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada
Sultangazi'de hareket halindeki motokurye, dönüş yapan polis aracına yandan çarptı. Motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.
YAŞAM
08 Eylül 2022 - 11:44
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