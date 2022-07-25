Motorin, 92 kuruş daha düşüyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları yine değişti







25 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları







Brent petrolün fiyatından yaşanan son dalgalanma beraberinde akaryakıt ürünlerinde yeni bir değişime neden oldu. Son olarak 19 Temmuz günü benzine yapılan 96 kuruşluk indirimi ardından indirim beklentisine giren motorinin litre fiyatında aşağı yönlü düşüşe geçti. 25 Temmuz gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 92 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.Pazartesi gece yarısı motorinin litre fiyatına gelecek olan 92 kuruş indirimle birlikte akaryakıt ürünlerinin satış fiyatları yeni bir güncellemeye gidecek. Motorinin gece yarısı satış fiyatının düşmesiyle birlikte İstanbul'daki litre fiyatı 24,46 TL'ye düşecek. Son indirim sonrası motorinin Ankara'da 24,57 TL'den ve İzmir'de ise 24,59 TL'den satılması bekleniyor. Benzinin litre fiyatının ise son güncel halinin İstanbul'da 22,72 TL olduğu belirtilirken Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatının 22,84 TL seviyelerine olduğu aktarılıyor.