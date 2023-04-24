EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 13:46

Motorin grubunda fiyatlar 47 kuruş düşürüyor!

21 Nisan'dan itibaren motorin grubunda 91 kuruşluk indirimin ardından gelen bir başka haber de sürücüleri yeniden sevindirdi. Haberde, motorin fiyatlarının bu gece yarısı itibariyle 47 kuruş daha düşeceği bildirildi.

EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 13:46
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Motorin grubunda fiyatlar 47 kuruş düşürüyor!
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Rusya-Ukrayna savaşı Brent tipi ham petrol fiyatlarını dalgalı tutarken, fiyat indirimleri ve fiyat artışları da benzin ve motorin fiyatlarını hareketlendirdi. Bu gece yarısı itibariyle motorine 47 kuruş indirim bekleniyor.

Gerçekleştirilecek indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan satılması bekleniyor.



Motorin grubunda fiyatlar 47 kuruş düşürüyor

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 20 LİRA ALTINA DÜŞÜYOR

Bu gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarının litre başına 47 kuruş düşmesi muhtemel. İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan mazotun litresi araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirimlerle satılacak.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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