Rusya-Ukrayna savaşı Brent tipi ham petrol fiyatlarını dalgalı tutarken, fiyat indirimleri ve fiyat artışları da benzin ve motorin fiyatlarını hareketlendirdi. Bu gece yarısı itibariyle motorine 47 kuruş indirim bekleniyor. Gerçekleştirilecek indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan satılması bekleniyor.
EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 13:46
Motorin grubunda fiyatlar 47 kuruş düşürüyor!
21 Nisan'dan itibaren motorin grubunda 91 kuruşluk indirimin ardından gelen bir başka haber de sürücüleri yeniden sevindirdi. Haberde, motorin fiyatlarının bu gece yarısı itibariyle 47 kuruş daha düşeceği bildirildi.
EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 13:46