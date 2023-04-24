Motorin grubunda fiyatlar 47 kuruş düşürüyor!













MOTORİNİN LİTRE FİYATI 20 LİRA ALTINA DÜŞÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşı Brent tipi ham petrol fiyatlarını dalgalı tutarken, fiyat indirimleri ve fiyat artışları da benzin ve motorin fiyatlarını hareketlendirdi. Bu gece yarısı itibariyle motorine 47 kuruş indirim bekleniyor. Gerçekleştirilecek indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan satılması bekleniyor.Bu gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarının litre başına 47 kuruş düşmesi muhtemel. İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan mazotun litresi araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirimlerle satılacak.