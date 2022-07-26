Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal dünya genelinde akaryakıt krizine neden oldu. Brent petrolde yaşanan artış doğrudan akaryakıt ürünlerine yansıtılırken, brent petroldeki düşüş benzine ve motorine indirim olarak yansıyor. Yapılan açıklamada motorinin litre fiyatında 26 Temmuz 2022 Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde 92 kuruş indirim yapılacağı bildirilmişti. Gece yarısında itibaren gelecek olan indirimle birlikte İstanbul’da motorin pompa fiyatı 24 lira 51 kuruşa düşmüş olacak.
EKONOMİ
26 Temmuz 2022 - 00:41
Motorin indirimi sonrası benzinde de indirim yapıldı: Benzin fiyatı 48 kuruş düşürülüyor!
26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim uygulanmıştı. gelen son dakika bilgilerinde ise benzinin litre fiyatının 48 kuruş düşürüleceği bildirildi. Benzinin indirimli güncel fiyatının ise 27 Temmuz'da değişeceği öğrenildi.
EKONOMİ
26 Temmuz 2022 - 00:41