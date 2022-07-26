EKONOMİ
26 Temmuz 2022 - 00:41

Motorin indirimi sonrası benzinde de indirim yapıldı: Benzin fiyatı 48 kuruş düşürülüyor!

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim uygulanmıştı. gelen son dakika bilgilerinde ise benzinin litre fiyatının 48 kuruş düşürüleceği bildirildi. Benzinin indirimli güncel fiyatının ise 27 Temmuz'da değişeceği öğrenildi.

EKONOMİ
26 Temmuz 2022 - 00:41
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Motorin indirimi sonrası benzinde de indirim yapıldı: Benzin fiyatı 48 kuruş düşürülüyor!


Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal dünya genelinde akaryakıt krizine neden oldu. Brent petrolde yaşanan artış doğrudan akaryakıt ürünlerine yansıtılırken, brent petroldeki düşüş benzine ve motorine indirim olarak yansıyor.

Yapılan açıklamada motorinin litre fiyatında 26 Temmuz 2022 Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde 92 kuruş indirim yapılacağı bildirilmişti. Gece yarısında itibaren gelecek olan indirimle birlikte İstanbul’da motorin pompa fiyatı 24 lira 51 kuruşa düşmüş olacak.



Benzin fiyatı 48 kuruş düşürülüyor

Benzin fiyatlarına 48 kuruş indirim

Motorine gelen indirim sonrası aynı indirim benzin için de beklenildi.. Konuyla ilgili gelen son dakika bilgilerine göre ise benzinin litre fiyatına 48 kuruş indirim uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu benzin indirimin 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü uygulanacağı belirtilen açıklamada indirimin toplamda 48 kuruş olacağı aktarıldı.

Gelecek olan indirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22.25 TL'den satılacak. yeni indirimle birlikte benzin Ankara ve İzmir' de de 22.36 TL'den satışa sunulacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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