Motorin ve benzine bu gece yarısı indirim geliyor!







MOTORİNE 1 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI











AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, küresel enerji krizini şiddetlendirmeye devam ediyor. Brent tipi ham petrol fiyatlarındaki oynaklık, benzin ve motorinin fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu çerçevede Brent ham petrol varil fiyatı bugün kritik değerin altında 75 dolar civarında seyrediyor. Sürücüler ayrıca yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların da farkındadır.Hafta boyunca dizel ve benzinli motorlarda indirim raporları birikti. Son olarak gece yarısından itibaren motorin fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı.Sektör kaynakları tarafından yapılan açıklamalarda, akaryakıt ürünlerine çifte indirim geliyor. Sonuç olarak; 5 Mayıs itibariyle motorinde 49 kuruş indirim yapılması beklenirken benzinde 1 lira, 40 kuruş indirimin olacağı söyleniyor. İstanbul'da mazotun litre fiyatı 18.40 liradan satılırken bir litre benzin ortalama fiyatı ise 20,37 lira..