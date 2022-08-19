Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam geliyor!







Motorine bu akşam yeni zam geliyor!







Petrol fiyatları ile birlikte döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1.26 TL'lik zammın iptal edilerek geri çekilmesi araç sahiplerini sevindirirken, bu sevinç yeni zam haberiyle kısa sürmüş oldu.Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik ile birlikte motorinin litre fiyatına 79 kuruş zam geleceği bildirilirken, yeni zamlı tarifenin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. İstanbul'da motorinin litre fiyatının 23.18 liradan satıldığı bilinirken, bu gece yarısı gelecek olan yeni zam sonrası 17 Ağustos tarihinde güncel fiyatının 23.97 olması bekleniyor.