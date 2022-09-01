Brent petrolün son zamanlardaki dalgalı seyri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Küresel gelişmeler içerisinde meydana gelen bu değişimler ise araç sahiplerinin sürekli yakın markajında ilerliyor. Petrol fiyatlarının son 28 ayın en uzun düşüşünü yaşadığı gözlemlenirken edinilen bilgilere göre 2 Eylül tarihinden itibaren hem motorinde hem de benzinde büyük bir indirim bekleniyor.
EKONOMİ
01 Eylül 2022 - 15:50
Motorinde 2 TL benzinde 1 TL indirim beklentisi!
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler devam ederken brent petrolde meydana gelen düşük yönlü seyir motorinde 2 lira benzinde ise 1 lira 25 kuruş indirim beklentisi yarattı.
EKONOMİ
01 Eylül 2022 - 15:50
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