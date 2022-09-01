











Motorinde 2 TL benzinde 1 TL indirim beklentisi!

Brent petrolün son zamanlardaki dalgalı seyri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Küresel gelişmeler içerisinde meydana gelen bu değişimler ise araç sahiplerinin sürekli yakın markajında ilerliyor. Petrol fiyatlarının son 28 ayın en uzun düşüşünü yaşadığı gözlemlenirken edinilen bilgilere göre 2 Eylül tarihinden itibaren hem motorinde hem de benzinde büyük bir indirim bekleniyor.Brent petroldeki aşağı yönlü düşüş nedeniyle motorinin satış fiyatında 2 TL, benzinin satış fiyatında ise 1 TL 25 kuruş indirim beklenitisi yarattıi Gelen indirimin pompaya ise 2 Eylül tarihinden itibaren yansıyacağı öğrenildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre ise akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.