GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 15:14

Motorinde araç sahiplerini rahatlatan indirim! Pompa fiyatları anında değişti

Petrol fiyatları geçtiğimiz gün 90 doların altına gerilerken bununla birlikte akaryakıt fiyatları da düştü. Motorin fiyatlarına gelen üst üste 2 zam sonrası indirim müjdesi verildi. Motorinde yapılan 1,14 TL indirim anında pompaya yansıtıldı.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 15:14
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Motorinde araç sahiplerini rahatlatan indirim! Pompa fiyatları anında değişti


Brent tipi ham petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Dolar/TL kuru son birkaç gündür 18.20'de işlem görürken Brent ham petrolünün varil fiyatı da dün 89 dolara kadar düştü. Petroldeki keskin düşüş, motorinin litre fiyatını da etkiledi.

Motorinde 1.14 TL indirim

Motorinde 1.14 TL indirim



Geçen hafta motorin fiyatlarına 2,41 TL indirim uygulanmıştı. Önceki gün 69 TL zam yapılan motorine dün 77 kuruş daha zam yapılmış ve pompadaki fiyatı 25.99 TL'ye yükselmişti.

Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,14 TL indirim yapıldı. Yapılan indirim sonrasında motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruştan satılırken Ankara'da 24 lira 97 kuruştan satılmaya başlandı. Motorinin litresi İzmir'de 24 lira 99 kuruştan satıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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