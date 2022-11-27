GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 14:40

Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!

Araç sahiplerini memnun edecek bir gelişme yaşandı. Motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen 82 kuruş indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 14:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!


Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş akaryakıt sektörünü oldukça fazla etkiledi. Savaşın bir sonucu olarak görülen akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma her geçen gün yeni bir gündem yaratıyor.

1 yılda benzin ve motorin fiyatları birkaç kat arttı. Motorin yılda birkaç kez yükseltilirken, sürücüler isyan bayraklarını kaldırdı.

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE

motorin 82 kuruş indirim



Brent petrol yaklaşık 84 dolar değerindeyken, sürücüleri sevindiren bir haber var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında 28 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş tutarında bir indirim yapılacak.

Bu indirim haberi ile birlikte İstanbul'da litre fiyatı 23,84 TL'den satılan motorin fiyatının, uygulanan indirimle birlikte 23 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Evi, arsası, işyeri olanlar! 81 ilde başladı, tapu devrinde yeni dönem...
Evi, arsası, işyeri olanlar! 81 ilde başladı, tapu devrinde yeni dönem...
Borçlanma ve yıpranma payında emeklilik tarihi öne çekilir mi? EYT’ye dair 6 önemli sorunun detaylı yanıtı!
Borçlanma ve yıpranma payında emeklilik tarihi öne çekilir mi? EYT’ye dair 6 önemli sorunun detaylı yanıtı!
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi
Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3’ü ağır 35 kişi yaralı!
Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3’ü ağır 35 kişi yaralı!
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..
Son Haberler
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa...
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar...
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı...
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi...
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli...
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya...
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını...
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş...
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT...
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu...
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç...
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada...