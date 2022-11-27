Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş akaryakıt sektörünü oldukça fazla etkiledi. Savaşın bir sonucu olarak görülen akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma her geçen gün yeni bir gündem yaratıyor. 1 yılda benzin ve motorin fiyatları birkaç kat arttı. Motorin yılda birkaç kez yükseltilirken, sürücüler isyan bayraklarını kaldırdı.
ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE
Brent petrol yaklaşık 84 dolar değerindeyken, sürücüleri sevindiren bir haber var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında 28 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş tutarında bir indirim yapılacak. Bu indirim haberi ile birlikte İstanbul'da litre fiyatı 23,84 TL'den satılan motorin fiyatının, uygulanan indirimle birlikte 23 TL'ye gerilemesi bekleniyor.