EKONOMİ
21 Ekim 2022 - 10:55

Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor

Bir haftada dört fiyat artışı alan motorine müjdeli haber geldi. Bu gece yarısından itibaren mazot 1 lira 7 kuruş indirimli olacak.

EKONOMİ
21 Ekim 2022 - 10:55
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Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor


Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın etkileri, yükselen fiyatlar ile akaryakıt sektörüne de yansıdı. 1 yılda benzin ve motorin birkaç kat arttı. Motorine bir hafta içinde yapılan 4. zam, sürücülerin tepkisine neden olurken, benzin yıl başında 12.92 TL'den 20.62 TL'ye, motorin 12.76 TL'den 27.42 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olan ve sürücüler için kanayan bir yara haline gelen bir diğer faktör de brent petrol.

BRENT PETROL VARİL FİYATI 92,29 DOLAR



Dün 93,04 doları gören Brent varil fiyatı, günü 92,38 dolardan kapattı. Saat 09:35'te Brent petrol varil fiyatı kapanıştan yüzde 0,10 düşerek 92,29 dolara yükseldi. Bu arada West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü varil başına 84.44 dolardan alıcı buldu.

motorin 1 lira 7 kuruş indirim

Petrol fiyatları, piyasadaki arz ve talep endişeleri nedeniyle dalgalanıyor. Küresel durgunluk korkuları, petrol talebi görünümü üzerinde baskı oluşturarak fiyatları aşağı çekiyor. Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, insanlar benzin ve motorin fiyatlarındaki düşüşe dikkat ediyor.

MOTORİN 1 LİRA 7 KURUŞ DÜŞÜŞTE

Brent petrol 92,48dolaraa geriledi, motorine müjdeli haber geldi.

Araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi bu gece yarısından itibaren 1 TL 7 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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