Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın etkileri, yükselen fiyatlar ile akaryakıt sektörüne de yansıdı. 1 yılda benzin ve motorin birkaç kat arttı. Motorine bir hafta içinde yapılan 4. zam, sürücülerin tepkisine neden olurken, benzin yıl başında 12.92 TL'den 20.62 TL'ye, motorin 12.76 TL'den 27.42 TL'ye yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olan ve sürücüler için kanayan bir yara haline gelen bir diğer faktör de brent petrol.
BRENT PETROL VARİL FİYATI 92,29 DOLAR
Dün 93,04 doları gören Brent varil fiyatı, günü 92,38 dolardan kapattı. Saat 09:35'te Brent petrol varil fiyatı kapanıştan yüzde 0,10 düşerek 92,29 dolara yükseldi. Bu arada West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü varil başına 84.44 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, piyasadaki arz ve talep endişeleri nedeniyle dalgalanıyor. Küresel durgunluk korkuları, petrol talebi görünümü üzerinde baskı oluşturarak fiyatları aşağı çekiyor. Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, insanlar benzin ve motorin fiyatlarındaki düşüşe dikkat ediyor.