Motorine indirim üstüne indirim! Gece yarısı tarife değişiyor: İşte yeni benzin ve motorin fiyatları!







Motorine İndirim Geliyor







Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatlarında olan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da devamlı etkisini gösteriyor. İndirim ve zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bugün yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha gelecek. 3 Şubat Cuma gece yarısı gelecek indirim ise 65 kuruş. İndirim, Cumartesi günü geçerli olacak. İstanbul'da litre fiyatı 21 lira 20 kuruştan satılacak. Brent petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişimlerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.Bugün itibariyle 1 lira 2 kuruşluk indirimin pompaya yansıdığı 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk yeni bir indirim daha devreye giriyor.Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21 lira 85 kuruş, Ankara'da ise 22 lira 12 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları, rafineriler tarafından Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. EPDK'nın fiyat değişikliğini açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonuçlanana kadar akaryakıt fiyatlarındaki fiyat değişikliklerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.