EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 09:29

Motorine yeni indirim var mı? 8-9 Temmuz Mazota ne kadar, kaç TL indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları

Son yıllarda yaşanan olağan dışı gelişmeler olarak nitelendirilen pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası devamlı olarak artan petrol fiyatları sonrası vatandaşlar her gün yeni fiyatları araştırmaya başladı. Peki motorine indirim mi geldi fiyatlar ne kadar oldu, işte detaylar...

EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 09:29
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Motorine yeni indirim var mı? 8-9 Temmuz Mazota ne kadar, kaç TL indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları


Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki dalgalanmalar Benzin ve Motorin fiyatlarının bir gününün diğer gününü tutmamasına sebep olmaya devam ediyor. 8-9 Temmuz motorin fiyatlarını merak edenler ise bu konuda araştırma yapıyor. İşte güncel fiyatlar...

Motorine indirim mi geldi?

Rusya-Ukrayna krizinin de etkisiyle brent petrol fiyatlarındaki değişimler sürmeye devam ediyor benzin ve motorinde direkt olarak bu değişimden doğal olarak nasibini alıyor. Son günlerde sürekli olarak zam haberi gelen motorine gece itibariyle 2 TL 8 kuruş indirim yapıldı. Son değişiklik ile birlikte İstanbul'da motorinin litresi 26 TL 69 kuruştan, 24 TL 61 kuruşa indi. Ankara'da ise 24 TL 72 kuruş, İzmir'de 24 TL 73 kuruş fiyatına geriledi.

Güncel fiyatlar



İstanbul : 24,61 ₺

Ankara : 24,72 ₺

İzmir : 24,73 ₺

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde iki temel unsur ele alınıyor. İlk unsur ülkemizin de dahil olmuş olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyat ortalaması. İkinci unsur ise dolar kuru baz alınarak yapılan rafinerileri hesaplaması. Bu hesaplamaların sonucunda dağıtım firmaları tarafından fiyatlar rekabet ve serbestlik esasına göre şehirden şehre küçük fiyat değişiklikleriyle ortalama fiyatlar sunuyor.

EPGİS fiyat değişimlerinin duyurmama kararı almıştı

Fiyat değişikliklerini açıklayan tek sendika konumunda bulunan EPGİS, EPDK tarafından yapılan suç duyurusunun ardından dava sürecince fiyat değişikliklerini vatandaşlarla paylaşmayacaklarını açıklamıştı.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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