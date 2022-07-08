Motorine yeni indirim var mı? 8-9 Temmuz Mazota ne kadar, kaç TL indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki dalgalanmalar Benzin ve Motorin fiyatlarının bir gününün diğer gününü tutmamasına sebep olmaya devam ediyor. 8-9 Temmuz motorin fiyatlarını merak edenler ise bu konuda araştırma yapıyor. İşte güncel fiyatlar...
Motorine indirim mi geldi?Rusya-Ukrayna krizinin de etkisiyle brent petrol fiyatlarındaki değişimler sürmeye devam ediyor benzin ve motorinde direkt olarak bu değişimden doğal olarak nasibini alıyor. Son günlerde sürekli olarak zam haberi gelen motorine gece itibariyle 2 TL 8 kuruş indirim yapıldı. Son değişiklik ile birlikte İstanbul'da motorinin litresi 26 TL 69 kuruştan, 24 TL 61 kuruşa indi. Ankara'da ise 24 TL 72 kuruş, İzmir'de 24 TL 73 kuruş fiyatına geriledi.
Güncel fiyatlar
İstanbul : 24,61 ₺ Ankara : 24,72 ₺ İzmir : 24,73 ₺