Motorine yine zam geldi! İşte güncel fiyatlar













Dolarda yaşanan hareketlilik ülkede çoğu ürünün fiyatını etkilerden yakıt sektörü de bu zamlardan nasibini aldı. Ard arda gelen zam haberinin ardından motorine 66 kuruş daha zam geldiği haberi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldığı belirtildi.Gelen son zamlar ile birlikte motorinin güncel litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara'da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir'de ise 9,44 liradan 10,10 liraya yükseleceği belirtildi.Öte yandan gelen zamlar dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterdiği biliniyor .Ard arda yakıtlara gelen zamlar vatandaşın cebini yakarken bir ay içerisinde gelen zamlara ek tekrar zam gelip gelmeyeceği merak konusu.