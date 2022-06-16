Motorine zam geldi! 16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri yola çıkmadan önce güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
15 Haziran’da geçerli olmak üzere benzine zam yapılırken 16 Haziran bugünden itibaren motorine 1.27 kuruşluk zam geldi. Motorine en son 7 Haziran’da zam yapılmıştı.
Zamlı motorine fiyatına bakacak olursak ta şuanda; İstanbul için 29.19 TL, Ankara’da 29.30 TL ye, İzmir’de ise 29.31 TL ye yükselmiştir.
16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 27.51 TL
Motorin: 29.19 TL
LPG: 11.04 TL
Ankara
Benzin: 27.63 TL
Motorin: 29.30 TL
LPG: 11.23 TL
İzmir
Benzin: 27.63 TL
Motorin: 29.28 TL
LPG: 11.04 TL
15 Haziran’da geçerli olmak üzere benzine zam yapılırken 16 Haziran bugünden itibaren motorine 1.27 kuruşluk zam geldi. Motorine en son 7 Haziran’da zam yapılmıştı.
Zamlı motorine fiyatına bakacak olursak ta şuanda; İstanbul için 29.19 TL, Ankara’da 29.30 TL ye, İzmir’de ise 29.31 TL ye yükselmiştir.
16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 27.51 TL
Motorin: 29.19 TL
LPG: 11.04 TL
Ankara
Benzin: 27.63 TL
Motorin: 29.30 TL
LPG: 11.23 TL
İzmir
Benzin: 27.63 TL
Motorin: 29.28 TL
LPG: 11.04 TL