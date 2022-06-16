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GÜNDEM
16 Haziran 2022 - 11:35
Güncelleme: 16 Haziran 2022 - 11:52

Motorine zam geldi! 16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

16 Haziran itibaren motorine zam geldi. Vatandaşlar gelen zam ile isyan etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim yapılırken dün gece yarısı itibari ile bombalara yansıtılmış şekilde motorine 1.27 kuruş zam uygulandı. 16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyat listesi...

GÜNDEM
16 Haziran 2022 - 11:35
Güncelleme: 16 Haziran 2022 - 11:52
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Motorine zam geldi! 16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri yola çıkmadan önce güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
15 Haziran’da geçerli olmak üzere benzine zam yapılırken 16 Haziran bugünden itibaren motorine 1.27 kuruşluk zam geldi. Motorine en son 7 Haziran’da zam yapılmıştı.
Zamlı motorine fiyatına bakacak olursak ta şuanda; İstanbul için 29.19 TL, Ankara’da 29.30 TL ye, İzmir’de ise 29.31 TL ye yükselmiştir.
16 Haziran 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 27.51 TL
Motorin: 29.19 TL
LPG: 11.04 TL
Ankara
Benzin: 27.63 TL
Motorin: 29.30 TL
LPG: 11.23 TL
İzmir
Benzin: 27.63 TL
Motorin: 29.28 TL
LPG: 11.04 TL
Motorine zam geldi
 
 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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