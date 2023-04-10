Motorine zam iddiaları gerçek oldu! Bu gece yarısı fiyatlar değişiyor..













MOTORİNE YENİ ZAM!

OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun üretimi Mayıs ayından bu yılın sonuna kadar günlük 1,16 milyon varil kısacağını açıklaması piyasaları alt üst etti. Kararın ardından ham petrol fiyatlarının yüzde 6 oranında yükseldiği görülürken söz konusu gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. OPEC+ grubunun kararı önce benzin fiyatlarına etki gösterdi. Petrol fiyatları 5 Nisan Çarşamba günü 12 lira lira arttı.Artan akaryakıt fiyatları artık motorine de yansıyor. Motorinin Pazartesi gece yarısı itibariyle 67 kuruş zamlanması bekleniyor. Son dakika değişikliği olmadan gece yarısından itibaren saat 00.01'i gösterdiğinde motorin litre fiyatları 0.67 TL artacak. Motorin İstanbul Anadolu yakasında 20 lira 40 kuruş, İstanbul Avrupa yakasında 20 lira 46 kuruş, Ankara'da 20 lira 82 kuruş, İzmir'de 20 lira 90 kuruş olarak fiyatlandırılıyor. Yapılan zam sonrası motorin fiyatları İstanbul Anadolu yakasında 21 liradan 07 kuruşa, İstanbul Avrupa yakasında 21 liradan 13 kuruşa, Ankara'da 21 liradan 49 kuruşa ve İzmir'de 21 liradan 57 kuruşa çıkacak.