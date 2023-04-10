OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun üretimi Mayıs ayından bu yılın sonuna kadar günlük 1,16 milyon varil kısacağını açıklaması piyasaları alt üst etti. Kararın ardından ham petrol fiyatlarının yüzde 6 oranında yükseldiği görülürken söz konusu gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. OPEC+ grubunun kararı önce benzin fiyatlarına etki gösterdi. Petrol fiyatları 5 Nisan Çarşamba günü 12 lira lira arttı.
GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 13:30
Motorine zam iddiaları gerçek oldu! Bu gece yarısı fiyatlar değişiyor..
OPEC+ grubunun Mayıs ayı itibariyle üretimi kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarının yüzde 6 arttığı görüldü. Bu karar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ederken bu gece yarısından itibaren motorine yeniden zam yapılacağı söylendi. İşte, 10 Nisan 2023 Pazartesi güncel akarkayıt fiyatları..
GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 13:30