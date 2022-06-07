GÜNDEM
07 Haziran 2022 - 17:11
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 17:22

Motorine zam yolda! Son dakika

Zam üstüne zam devam ediyor. Otomobil sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor.

GÜNDEM
07 Haziran 2022 - 17:11
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 17:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Motorine zam yolda! Son dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hızını kesmeden devam ediyor. Döviz kuruna paralel olarak devam eden zam yolda. 
Motorine zam yolda
NTV haberinde yapılan açıklamada; 8 Haziran itibari ile geçerli olmak üzere motorine 1.93 kuruş zam beklenilmekte.
Motorinin fiyatı ise;
İstanbul'da; 27.81 TL'ye 
Ankara'da; 27.92 TL'ye
İzmir'de ise; 27.93 TL'ye yükselmesi beklenilmektedir.
Benzinin litre fiyatı ortalama olarak  İstanbul'da   26.23 TL'ye, Ankara'da  26.34 TL'ye, İzmir'de 26.35 TL'ye satılmaktadır.
 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
İlginizi Çekebilir
Mevlana İdris Zengin yaşamına veda etti! Mevlana İdris Zengin neden vefat etti?
Mevlana İdris Zengin yaşamına veda etti! Mevlana İdris Zengin neden vefat etti?
Kabine sonrası Cumhurbaşka'nından destek müjdesi
Kabine sonrası Cumhurbaşka'nından destek müjdesi
Son Haberler
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama...
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
17 sene sonra nikah masası
17 sene sonra nikah masası
Hiç bu kadar yükselmemişti! Motorine zam geldi, görenler gözlerine inanamıyor
Hiç bu kadar yükselmemişti! Motorine zam geldi, görenler gözlerine...
Pandemi sonrası ilk Türk hacı kafilesi yola çıktı
Pandemi sonrası ilk Türk hacı kafilesi yola çıktı
Ankara sele teslim oldu
Ankara sele teslim oldu
Telegram ücretli aboneliğinin maliyeti belli oldu!
Telegram ücretli aboneliğinin maliyeti belli oldu!