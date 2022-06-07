Motorine zam yolda! Son dakika

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hızını kesmeden devam ediyor. Döviz kuruna paralel olarak devam eden zam yolda.
NTV haberinde yapılan açıklamada; 8 Haziran itibari ile geçerli olmak üzere motorine 1.93 kuruş zam beklenilmekte.
Motorinin fiyatı ise;
İstanbul'da; 27.81 TL'ye
Ankara'da; 27.92 TL'ye
İzmir'de ise; 27.93 TL'ye yükselmesi beklenilmektedir.
Benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 26.23 TL'ye, Ankara'da 26.34 TL'ye, İzmir'de 26.35 TL'ye satılmaktadır.
NTV haberinde yapılan açıklamada; 8 Haziran itibari ile geçerli olmak üzere motorine 1.93 kuruş zam beklenilmekte.
Motorinin fiyatı ise;
İstanbul'da; 27.81 TL'ye
Ankara'da; 27.92 TL'ye
İzmir'de ise; 27.93 TL'ye yükselmesi beklenilmektedir.
Benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 26.23 TL'ye, Ankara'da 26.34 TL'ye, İzmir'de 26.35 TL'ye satılmaktadır.