Motorine zam yolda! Son dakika

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hızını kesmeden devam ediyor. Döviz kuruna paralel olarak devam eden zam yolda.NTV haberinde yapılan açıklamada; 8 Haziran itibari ile geçerli olmak üzere motorine 1.93 kuruş zam beklenilmekte.Motorinin fiyatı ise;İstanbul'da; 27.81 TL'yeAnkara'da; 27.92 TL'yeİzmir'de ise; 27.93 TL'ye yükselmesi beklenilmektedir.Benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 26.23 TL'ye, Ankara'da 26.34 TL'ye, İzmir'de 26.35 TL'ye satılmaktadır.