EKONOMİ
09 Ağustos 2022 - 11:39

Motorinin fiyatlarına indirim kararı! 10 Ağustos'ta 1 lira indirim geliyor

Brent petrolde yaşana düşüş, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. Motorin fiyatlarında indirim kararı alınırken, 10 Ağustos günü motorinin litre fiyatının 1 lira düşürüleceği bildirildi.

EKONOMİ
09 Ağustos 2022 - 11:39
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Motorinin fiyatlarına indirim kararı! 10 Ağustos'ta 1 lira indirim geliyor


Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte brent petrol fiyatlarında yaşana dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak brent petrol fiyatında meydana gelen düşüş, akaryakıt ürünlerini etkileyeceği ve bir indirimin söz konusu olabileceği beklentisini oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta içinde benzinin litre fiyatında 2,23 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,15 TL tutarında bir indirim yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki indirim rüzgarının devam edeceği öğrenilirken bu gece yarısı motorinde bir indirim daha yapılacağı bildirildi.



Motorin 10 Ağustos'ta 1 lira indirim

Motorinin litre fiyatına 1 lira indirim

Motorinin litre fiyatında 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira indirim geleceği bildirildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilerde motorinin 1 lira indirimli fiyatının bu gece yarısından itibaren pompalara yansıtılacağı ifade edildi.

Edinilen bilgilerde ayrıca benzin ve LPG grubunda ise şimdilik fiyat değişikliği beklenmediği yönünde oldu..

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 23.34 liradan satılırken benzinin litresi ise ortalama olarak 20.03 TL'den satılıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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