Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte brent petrol fiyatlarında yaşana dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak brent petrol fiyatında meydana gelen düşüş, akaryakıt ürünlerini etkileyeceği ve bir indirimin söz konusu olabileceği beklentisini oluşturdu. Geçtiğimiz hafta içinde benzinin litre fiyatında 2,23 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,15 TL tutarında bir indirim yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki indirim rüzgarının devam edeceği öğrenilirken bu gece yarısı motorinde bir indirim daha yapılacağı bildirildi.
EKONOMİ
09 Ağustos 2022 - 11:39
Motorinin fiyatlarına indirim kararı! 10 Ağustos'ta 1 lira indirim geliyor
Brent petrolde yaşana düşüş, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. Motorin fiyatlarında indirim kararı alınırken, 10 Ağustos günü motorinin litre fiyatının 1 lira düşürüleceği bildirildi.
EKONOMİ
09 Ağustos 2022 - 11:39