Motosiklet sürücüsünün yılan ile imtihanı













Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Zahit Kaya, yol üstünde bir yılan gördü. Motosikletini park eden sürücü, cep telefonunu çıkarıp yılanın videosunu çekmeye başladı. Zahit Kaya'yı görüp korkan yılan, sürüklenerek park halindeki motosikletin içerisine girdi.Motosikletin gövde ile koltuk kısmının arasına giren yılanı çıkartamayan sürücü, yoldan geçenlerden yardım istedi. Pense ve tornavida getiren vatandaşlar, motosikletin koltuğunu yerinden söktü. Pense ile kuyruğundan yakalanan yılan, büyük uğraşlar sonucu çıkartıldı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen yılan, bundan sonra arazide gözden kayboldu.Sürücünün yılan ile imtihanı saniye saniye mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.