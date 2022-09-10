Motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki 45 AHV 882 plakasına sahip motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki H.B. adlı kadına çarptı. Kaza sonrası olay mahaline gelen 112 acil sağlık personelleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan H.B.'nin kafasından darbe aldığı, durumun ciddi olduğu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücü M.S.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.