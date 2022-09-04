Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 57 KL 536 plakasına sahip motosiklet ile hareket halinde olan A.E., yolun kenarındaki kaldırıma çarptığı sırada dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kafasını betona çarpan sürücü yaralandı. Yaralı, olay mahaline sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.