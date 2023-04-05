MSB 16 bin sözleşmeli er alımı ilanı yayımlandı! İlkokul, ortaokul, lise mezunları alınacak: İşte başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Sözleşmeli Er alımı yapacak. Bu amaçla, MSB PERTEM'de yayımlanan ilana göre, en az ilköğretim mezunu adaylar başvuru yapabilirler. Toplamda 16 bin Sözleşmeli Er alımı yapılacaktır. Başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde...
16 BİN PERSONEL ALINACAK
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, acil durumlarda askerlerin önemi göz önünde bulundurularak 16 bin sözleşmeli er alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmekte ve yaş şartı olarak 20 ile 25 yaşları arasında olmaları gerekmektedir. Başvuru şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, askeri okullardan çıkartılmamış olma, daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olma, kamu haklarından mahrum olmama, suç hükümlülüğü bulunmama, terör örgütü üyeliği bulunmama, askerlik hizmetini yapmış olanların nitelik belgesine sahip olma ve belirtilen boy ve kilo ölçülerine sahip olma gibi şartlar yer almaktadır. Başvuru kılavuzu da yayınlanmıştır. NİTELİK BELGESİ NEDİR?
BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLARI
MSB, Sözleşmeli Er alımı için başvuruların 3 Nisan tarihinde başladığını duyurdu. Başvurular, kontenjan dolana kadar devam edecek ancak ilanda son başvuru tarihi belirtilmemiştir. Adaylar, başvurularını belirtilen şartlar doğrultusunda gerçekleştirmelidirler. Başvurular, e-devlet ile giriş yapılarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru esasları Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilmiştir.