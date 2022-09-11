MSB, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam etmekte. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit eden 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" diye açıklama yaptı.