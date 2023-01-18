EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 13:19

MSB, 2023 bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden yayınladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan 2023 yılı askerlik dağıtım takviminin ardından bugün yapılan duyuru ile bedelli askerlik yapılacak yerler de açıklandı. Peki bedelli askerlik yerleri sorgulamaları nereden ve nasıl yapılır? İşte e-devlet sisteminde bedelli askerlik yeri sorgulama işlemleri..

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 13:19
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MSB, 2023 bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden yayınladı!


Bedelli olarak askerliğini yapmak isteyen yükümlülerin merakla beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Bedeli askerlik birlik yerlerinin belirlendiği yönünde yapılan açıklamanın hemen ardından ücretlerini bankaya ödeyen yükümlüler, e-devlet üzerinden askerlik şubelerini sorgulamaya başladılar.

MSB, 2023 bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden yayınlandı

2023 BEDELLİ ASKERLİK BİRLİK YERLERİ BELLİ OLDU



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) son dakika yayınladığı yazılı açıklamasıyla birlikte yeni mali yılda askere alınacak erlerin askerlik hizmetlerine ilişkin tüm bilgiler de açıklandı. Açıklamada askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında askere alınacak birliklerin askere alınma süreleri ve yerleri belirlendiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımda ise "Bedelli askerlik kapsamında 2023 yılında askere gitmekle yükümlü olanların askere gitme son tarihi ve askere alınma yerleri belirlendi. Sonuçlar e-Devlet portalı üzerinden açıklandı." ifadeleri kullanıldı

MSB, 2023 bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden yayınlandı

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Celp ve sevk sürecinde sevk edilen yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün önce e-devlet veya askerlik şubesinden alabilirler.

2023 yılı MSB bedelli askerlikte sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

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