MSB, 2023 bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden yayınladı!

Bedelli olarak askerliğini yapmak isteyen yükümlülerin merakla beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Bedeli askerlik birlik yerlerinin belirlendiği yönünde yapılan açıklamanın hemen ardından ücretlerini bankaya ödeyen yükümlüler, e-devlet üzerinden askerlik şubelerini sorgulamaya başladılar.
2023 BEDELLİ ASKERLİK BİRLİK YERLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) son dakika yayınladığı yazılı açıklamasıyla birlikte yeni mali yılda askere alınacak erlerin askerlik hizmetlerine ilişkin tüm bilgiler de açıklandı. Açıklamada askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında askere alınacak birliklerin askere alınma süreleri ve yerleri belirlendiği belirtildi. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımda ise "Bedelli askerlik kapsamında 2023 yılında askere gitmekle yükümlü olanların askere gitme son tarihi ve askere alınma yerleri belirlendi. Sonuçlar e-Devlet portalı üzerinden açıklandı." ifadeleri kullanıldı