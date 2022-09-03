SİYASET
03 Eylül 2022 - 19:39

MSB 30 Ağustos paylaşımını kaldırma kararı alan NATO'ya sert tepki gösterdi: Bencil ve şımarık bir tavır

NATO'nun 30 Ağustos’la alakalı olan paylaşımını kaldırmasıyla ilgili olarak MSB, "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı paylaşımı bir başka NATO üyesinin şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez." İfadelerine yer verdi. Detaylar haberimizde...

SİYASET
03 Eylül 2022 - 19:39
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MSB 30 Ağustos paylaşımını kaldırma kararı alan NATO’ya sert tepki gösterdi: Bencil ve şımarık bir tavır


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklama, 30 Ağustos’un resmi “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü” olduğunu, milletin iradesi ve değiştirilemeyeceğine vurgu yaptı.

Açıklamada, “Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı’na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir. Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez.” Denildi.



İşbirliği ve ittifak ruhunun NATO'nun gücünün temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlatan açıklamada, 70 yıldan beri yükümlülüğünü bilen NATO üyesi Türkiye'nin ““sorumlulukların dayanışma ruhu içinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunması” beklentisinin olduğu eklendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün bir daha kutlanmış olduğu açıklamada, “NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.” Sözleri yer alıd.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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