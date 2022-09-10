Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 10:31
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 10:31
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