MSB açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hızlı şekilde devam edecek!" paylaşımında bulundu.
Teröristler için kaçınılmaz son belli!
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız tüm hızıyla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/6zgQ19T8Bd