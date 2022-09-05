MSB açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hızlı şekilde devam edecek!" paylaşımında bulundu.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam etmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız tüm hızıyla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/6zgQ19T8Bd

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Eylül 5, 2022