MSB açıkladı! 9 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde yer alan 9 PKK/YPG'li terörist oldukça verimli geçiren bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.