Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde yer alan 9 PKK/YPG'li terörist oldukça verimli geçiren bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 13:56
MSB açıkladı! 9 terörist daha etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde yer alan 9 PKK/YPG'li teröristin daha iyi bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 13:56
EDİTOR
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