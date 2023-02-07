MSB'dan memur ve subay alımı duyurusu! Taban puan duyuruldu, işte şartlar...













MSB, 555 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

MSÜ SUBAY ALIM DUYURUSU

KARA KUVVETLERİNİN 2023/1 SÖZLEŞMELİ ER ALIM DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Personel Başkanlığı askeri personel alım ilanı yayınladı. Yayımlanan ilanda, alımların farklı alanlar için atamalar şeklinde olacağı belirtildi. MSB tarafından üç ayrı duyuru yayımlandı. Şubat ayında yayınlanan bir duyuruda Memur alımı, sözleşmeli personel alımı ve sözleşmeli er ve subay alımı gerçekleştireceği bildirildi.MSB ve MSÜ tarafından yayınlanan bir duyuruya göre, geçtiğimiz günlerde açıklanan 555 çalışanın sözleşmeli işe alım sonuçları açıklandı. 57 nokta baz alınarak haritalama yapılmış ve yerleştirme berber pozisyonunda yapılmıştır. Ayrıca lise diploması ve üzeri olanlar da dahil olmak üzere 555 sözleşmeli işçi istihdam etmiştir.Subay alım ilanları Milli Savunma Bakanlığı personel temini adresinde yayınlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve tsk'ya bağlı komutanlıklarlardan 2022 yılında muvazzaf subay adaylarının dışarıdan temin edilmesi sonucunda Milli Savunma Akademisi'ne alınacak.Geçtiğimiz günlerde alınan başvurular için yapılan kapalı çağrının sonuçları açıklandı. Adayların belirtilen tarih ve saatte talep edilen adreste olmaları gerekmektedir.