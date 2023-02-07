Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Personel Başkanlığı askeri personel alım ilanı yayınladı. Yayımlanan ilanda, alımların farklı alanlar için atamalar şeklinde olacağı belirtildi. MSB tarafından üç ayrı duyuru yayımlandı. Şubat ayında yayınlanan bir duyuruda Memur alımı, sözleşmeli personel alımı ve sözleşmeli er ve subay alımı gerçekleştireceği bildirildi.
KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 15:15
MSB'dan memur ve subay alımı duyurusu! Taban puan duyuruldu, işte şartlar...
Milli Savunma Bakanlığı asker alımına ilişkin açıklama yaptı. İlgili almaların sonuçları açıklandı. Detaylar haberimizin içeriğinde..
KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 15:15