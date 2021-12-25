MSB'de FETÖ temizliği! İhraç edilen asker sayısı açıklandı..

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı başlatılan ve hız kesmeden devam edilen mücadele kapsamında 15 Temmuz tarihinden bu güne kadar FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen askerler tek tek ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında ise bugüne kadar 150’si general olmak üzere toplam 24 bin 256 personelin askeriyelerden ihraç edildiği bildirildi.
OHAL kaldırıldıktan sonra yetkiyi devralan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, verdiği onaylarla birlikte askeriyeden FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen 9 bin 360 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinde bağlı bulundukları yerlerden ihraç edildi. Yine Bakan Akar'ın onayı i e 150'si general olmak üzere toplam 24 bin 256 personelin de ihraç edildiği belirtilen MSB açıklamasında 1185 personelle ilgili de idari süreç devam ettiği aktarıldı.
OHAL kaldırıldıktan sonra yetkiyi devralan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, verdiği onaylarla birlikte askeriyeden FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen 9 bin 360 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinde bağlı bulundukları yerlerden ihraç edildi. Yine Bakan Akar'ın onayı i e 150'si general olmak üzere toplam 24 bin 256 personelin de ihraç edildiği belirtilen MSB açıklamasında 1185 personelle ilgili de idari süreç devam ettiği aktarıldı.