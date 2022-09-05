MSB'den kahreden haber! Pençe-Kilit Harekat bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter düştü!







Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı!







Milli Savunma Bakanlı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 4 Eylül günü saat 23.45 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Skorsky tipi bir helikopterin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde ikmal faaliyeti gerçekleştirdiği sırada teknik arıza yaşadığı ve bu nedenle de sert iniş yaparak kaza kırıma uğradığı duyuruldu.Helikopterdeki 8 personelin 7'sinin kurtarıldığının belirtildiği açıklamada kurtarılan personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu bölgede kaybolan bir personelimiz için araöa kurtarma çalışmalarının devam etttiği ifade edildi.