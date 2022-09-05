GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 11:35

MSB'den kahreden haber! Pençe-Kilit Harekat bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter düştü!

MSB tarafından duyurulan son dakika açıklamasında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti gösterdiği sırada kaza kırım yaşadığı açıklandı. Açıklamada, helikopterin içindeki 8 personelden 7'sinin kurtulduğu 1 personelin kurtarılması için de arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 11:35
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MSB'den kahreden haber! Pençe-Kilit Harekat bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter düştü!


Milli Savunma Bakanlı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 4 Eylül günü saat 23.45 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Skorsky tipi bir helikopterin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde ikmal faaliyeti gerçekleştirdiği sırada teknik arıza yaşadığı ve bu nedenle de sert iniş yaparak kaza kırıma uğradığı duyuruldu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter

Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı!



Helikopterdeki 8 personelin 7'sinin kurtarıldığının belirtildiği açıklamada kurtarılan personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu bölgede kaybolan bir personelimiz için araöa kurtarma çalışmalarının devam etttiği ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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