MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!

Pençe-Kilit Harekatı gerçekleştirilen bölgede bölücü terör örgütü üyelerinin açtıkları taciz ateşi sonrasında yaralanan bir askerin şehit olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı bir duyuruda şehit sayısınınn 3'e yükseldiği öğrenildi. Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haberler arka arkaya gelmeye başladı. MSB'den yapılan bir son dakika duyuruda Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtıkları taciz ateşleri sonrasında Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit düştüğü bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
> Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 25 Kasım'da bölücü terör örgütüne mensup üyeleri açtıkları taciz ateşinden sonra yaralanan ve hastaneye sevkleri sağlanan kahrama silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit olmuştur. > 25 Kasım 2022'de Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşi sonrasında yaralı olduğu anlaşılan ve hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Piyade Özel Çavuş Mustafa Yıldız yapılan tüm imkanlara rağmen kurtarılamadı ve şehit olmuştur. > 25 Kasım 2022'de Pençe Kilit Harekatı alanında bölücü terör örgütü mensuplarının başlattığı taciz ateşinde yaralı olduğu anlaşıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve keder içinde bırakan bu olayda hayatlarını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, Türk ordusuna ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.