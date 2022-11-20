Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini ve aralarında sözde terör örgütlerinin liderlerinin de olduğu çok sayıda terör üyesinin etkisiz hale getirildiği konusunda bir rapor hazırladı. Bakanlık kanalında gerçekleştirilen yazılı açıklamanın içeriğinde, terörü kökünden yok etme stratejisi kapsamında, Kuzey Irak ve Suriye'de sivillere ve güvenlik güçlerine karşılık terör saldırısı gerçekleştirenleri bertaraf etme ve aynı zamanda da sınır güvenliğinin sağlanabilmesi adına Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatılması yönünde bir talimat verildiği bildirildi.
GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 14:46
MSB'den Pençe-Kılıç Hava Harekat raporu: 89 hedef imha ile yok edildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplamda 89 hedefin imha edilerek yok edildiğini ve aralarında örgüte üye sözde liderlerin de yer aldığı çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini kamuoyuna duyurdu.
GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 14:46
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir