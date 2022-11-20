MSB'den Pençe-Kılıç Hava Harekat raporu: 89 hedef imha ile yok edildi!













Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini ve aralarında sözde terör örgütlerinin liderlerinin de olduğu çok sayıda terör üyesinin etkisiz hale getirildiği konusunda bir rapor hazırladı. Bakanlık kanalında gerçekleştirilen yazılı açıklamanın içeriğinde, terörü kökünden yok etme stratejisi kapsamında, Kuzey Irak ve Suriye'de sivillere ve güvenlik güçlerine karşılık terör saldırısı gerçekleştirenleri bertaraf etme ve aynı zamanda da sınır güvenliğinin sağlanabilmesi adına Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatılması yönünde bir talimat verildiği bildirildi."Pençe-Kılıç Hava Harekatı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos ve Hakurk bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Baharı, Tel Rıfat, Cizre ve Derik bölgelerinde başarıyla gerçekleştirildi ve teröristler tarafından kullanılan sığınaklar saldırı için üs olarak kullanıldı. Teröristleri tehdit etmek için sığınaklar, sığınaklar, mağaralar, tüneller, mühimmat depoları, sözde terör karargahı ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, toplam 89 hedef imha edildi. Çok sayıda terör örgütü üyesinin de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda Hava saldırılarıyla etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütlerinin sözde yöneticileri de bulunuyor. Operasyonun ardından tüm uçaklar, ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılarak güvenli bir şekilde üsse döndü. Aziz milletimizin kalbinden yeşeren Türk Ordusu, son terörist etkisiz hale getirilene kadar ülkemiz ve milli güvenliğimiz için terörle mücadelesini kararlılık ve kararlılıkla sürdürecektir."