MSB'den son dakika: IŞİD'li bir terörist Türkiye'ye sızma çabasındayken Hatay sınır hattında yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından apılan bir son dakika duyurusunda IŞİD terör örgütüne üye terörist olan Interpolün'de kırımızı bülten çıklarak aradığı M.M.'nin Türkiye'ye girmeye çalışırken Hatay sınırında yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
MSB'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapıaln açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye'den ülkemize DEAŞ'lı bir teröristin giriş yapmaya çalıştığı duyulduktan sonra Hatay sınırında gerekli tedbirler alınarak jandarma ile ortak operasyon düzenlenmiştir. Adı geçen şahıs düzenlenen başarlı bir operasyonun ardından başarıyla yakalanmıştır. Ülkemize sızmaya çalışan şahsın İnterpol'ün 'kırmızı bülten' çıkararak aradığı DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edilmiştir."