MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek













Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, yakındaki Karadere Mahallesi'ndeki evlere kadar ulaşırken, söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Gülnar'daki yangınla ilgili yapılan açıklamada, yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildiği belirtilerek, "Yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz" denildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Mersin Valiliğinin talebi üzerine Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetlerimizden görevlendirilen 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan, yangında şu ana kadar yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.