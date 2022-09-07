YAŞAM
07 Eylül 2022 - 15:25

MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek

Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan ve halen sürmekte olan orman yangınına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale edilirken, Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye hava desteği gönderdi.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 15:25
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MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek


Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, yakındaki Karadere Mahallesi'ndeki evlere kadar ulaşırken, söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Gülnar'daki yangınla ilgili yapılan açıklamada, yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildiği belirtilerek, "Yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz" denildi.

MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Mersin Valiliğinin talebi üzerine Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetlerimizden görevlendirilen 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan, yangında şu ana kadar yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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