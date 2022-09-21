YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:15

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:15
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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/4PqfM8GL1U

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Eylül 21, 2022
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Haber Editörü
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