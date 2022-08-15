MSB'nin Kıbrıs paylaşımında anlamlı vurgu!













Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rum terör örgütü EOKA'nın, 1958 yılından beri sistemli olarak Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılara başladığının hatırlatıldığı ve devamında gelen cinayetlerin soykırıma dönüştüğü yönünde kullanılan ifadelerin yer aldığı yazısını kamuoyu ile paylaştı.Kıbrıs' adasında yaşayan Türklere yönelik 23 Aralık 1963'te dünyanın gözü önünde hem barbarca hem de vahşice işlenmiş olan katliamın "Kanlı Noel" şeklinde insanların hafızalarına kazındığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi: "Teröristler ve onları destekleyen korkak destekçiler uzunca bir süredir çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları yok etmek için saldırılarına devam etmişlerdir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise bu zulme son vermek amacıyla yangın yerine dönüş olan adada barışı sağlamak için 1974 yılının Temmuz ayında harekete geçerek garantörlük hakları kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş ve hem orada yaşayan Türklerin hem de Rumların güvenli olarak yaşamalarını sağlanmıştır. 48 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu güne kadar Kıbrıs'ya tek bir can kaybının olmadığı ve bu sayede adaya barış, huzur, sükunat geldiğine dikkat çekilen açıklamada Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun bundan sonraki süreçte görülmesi gerektiği vurgulandı. Her zaman için Kıbrıs Türklerinin yanında olunacağının kaydedildiği açıklamanın hem Türkçe hem de İngilizce metni MSB'nin sosyal medya hesabında ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.