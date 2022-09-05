MSB: "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopter kaza kırıma uğramıştır"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.