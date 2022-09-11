YAŞAM
11 Eylül 2022 - 19:16

MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 11 Eylül tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu 1askerin ise yaralandığını bildirdi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 19:16
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, yaşamını yitiren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

4 yaralı askerimizden 1'i daha şehit oldu!



MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmekte. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, yaşamını yitiren aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

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