YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:02

MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 11 Eylül tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 4 askerin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:02
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit olmuştur, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, yaşamını yitiren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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