GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 14:58

MSB, 'Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım' şeklinde paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım" notuyla bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Hakkari Çukurca'da yaralı halde bulunan ve Mehmetçikler tarafından tedavi edilen yavru dağ keçisinin fotoğrafları yer aldı.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 14:58
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MSB, 'Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım' şeklinde paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan söz konusu paylaşımda, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım. Hakkari Çukurca'daki Mehmetçiklerimizin yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisi hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak" ifadeleri yer aldı.

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Haber Editörü
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